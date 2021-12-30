В 2021 году Нововоронежская АЭС выработает рекордные 26,95 млрд. кВт*ч электроэнергии

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Вклад Нововоронежской АЭС в общую выработку всех атомных станций России в 2021 году составил около 12%. Для Воронежской области НВАЭС остаётся главным источником электроэнергии и обеспечивает 90% потребности региона: посталяет электричество 21 крупному предприятию и более 2,3 млн жителей области.

В то же время Нововоронежская АЭС в 2021 году предотвратила более 17,3 млн тонн выбросов парниковых газов в эквиваленте СО2, в расчете на аналогичный объем электроэнергии, вырабатываемый угольной генерацией.

В 2021 году на Нововоронежской АЭС отметили два юбилея: 5 августа исполнилось 5 лет с момента включения в сеть энергоблока № 6, 27 декабря – 50 лет с энергетического пуска энергоблока № 3.

Совместный проект Нововоронежской АЭС, АО «Русатом автоматизированные системы управления и ООО «ИФ СНИИП АТОМ» по разработке системы интеллектуальной поддержки оператора (СИПО) стал лауреатом первой премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2021 года.

Сотрудники Нововоронежской АЭС проявили свой высокий профессионализм на различных конкурсах профессионального мастерства. Команда атомной станции завоевала золото на дивизиональном чемпионате REASkills-2021 и серебро на отраслевом AtomSkills-2021 в компетенции «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии». Ведущий инженер по управлению реактором реакторного цеха № 6 Сергей Яуров стал победителем конкурса «Энергия молодых-2021» в номинации «Молодой лидер».

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Первое место в номинации «Инженер» ежегодной программы признания «Человек года Росатома» завоевал ведущий инженер отдела метрологии Нововоронежской АЭС Максим Аленичев. Серебро в номинации «Лаборант химического анализа» у инженера-химика по эксплуатации химического цеха Жанны Ребровой. Третье место в общекорпоративной номинации «Защита гостайны и информации. Физзащита и защита активов» занял заместитель начальника службы безопасности Нововоронежской АЭС Алексей Бобин.

Весь год на атомной станции велась активная научная работа. Выпущено несколько книг, в которых отображен опыт эксплуатации инновационных энергоблоков. Всего на атомной станции работают 2 доктора и 17 кандидатов наук. Они являются сотрудниками базовой кафедры «Технология ВВЭР в АЭС», созданной при НИЯУ МИФИ. Это служит потенциалом для реализации масштабного проекта по реорганизации Нововоронежского политехнического колледжа в Политехнический институт при НИЯУ МИФИ.

Нововоронежская АЭС уделяет особое внимание охране окружающей среды.

«Мы сотрудничаем с общественными экологическими организациями. Нашими положительными практиками заинтересовались во Всероссийском обществе охраны природы (ВООП). Во время своего недавнего визита заместитель председателя ВООП, летчик-космонавт Федор Юрчихин высоко оценил уровень экологических мероприятий, проводимых на Нововоронежской АЭС и в городе атомщиков», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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В 2021 году Нововоронежская АЭС продолжила оказывать помощь городской системе здравоохранения. Было выделено 60 млн рублей на покупку компьютерного томографа для Клинической больницы №33 г. Нововоронежа. Во время пика заболеваемости атомщики поставляли до 200 кислородных баллонов в сутки для пациентов КБ №33, нуждающихся в кислородной поддержке. Была отремонтирована кислородная станция.

Руководство Нововоронежской АЭС продолжило обеспечивать безопасность своих работников, членов их семей и жителей города атомщиков. На НВ АЭС на сегодняшний день привито 92% работников. В Нововоронеже вакцинировано 73% населения.

В 2021 году в рамках Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области был открыт новый спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена», продолжился капитальный ремонт школы №4. В планах – задействовать средства для реконструкции городского парка.

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Директор НВ АЭС является депутатом Воронежской областной Думы и ведет активную работу в Хохольском, Репьевском районах и городе Нововоронеж. Эта деятельность была высоко оценена на региональном уровне – Владимиру Поварову присвоено звание «Почетного гражданина Воронежской области». В 2021 году директор Нововоронежской АЭС был также удостоен высокой государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Фото Роман Пышкин и Ольга Мартынова