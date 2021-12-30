За неделю на скользких тротуарах покалечились 1098 жителей Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, за неделю 23 по 29 декабря с травмами различного характера к врачам обратились 2835 человек, из них 1776 – в Воронеже. Из-за падения на скользких тротуарах пострадали 1098 жителей региона. К счастью, большинство из них после оказания первой помощи отпустили долечиваться домой. В больницы попали 106 пациентов.

Кроме того за этот период в области зарегистрировано 12 случаев обморожений и два случая переохлаждений.