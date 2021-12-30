Прокурором Воронежа назначен Роман Лащ

Фото с сайта прокуратуры Воронежской области

Генеральный прокурор России назначил 29 декабря советника юстиции Лаща Романа Сергеевича на должность прокурора города Воронежа с 17 января 2022 года. Ранее он являлся прокурором города Электросталь Московской области.

Роман Лащ, 1987 г.р., имеет высшее юридическое образование, закончил Волгоградскую академию МВД РФ.

Проходил службу с 2009 года в должности следователя Усть-Джегутинского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Карачаево-Черкесской Республике, помощника Одинцовского городского прокурора Московской области, старшего прокурора отдела правовой статистики и отчетности организационного управления прокуратуры Московской области, заместителя начальника управления правовой статистики – начальника отдела государственной статистики прокуратуры Московской области, начальника отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области, начальника управления правовой статистики прокуратуры Московской области. С 2020 года состоял в должности прокурора города Электростали Московской области.

Воспитывает двух дочерей.