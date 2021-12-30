На воронежской трассе загорелся автобус

Фото ГУ МВД по Воронежской области

В четверг, 30 декабря, около 13 часов у поста ДПС, расположенного в Богучарском районе Воронежской области на 741 километре автодороги М-4 «Дон», остановился автобус «Неоплан», следовавший по маршруту «Москва – Ставрополь». Из салона выбежал 34-летний водитель и попросил помощи у автоинспекторов. Оказалось, что в моторном отсеке автобуса возникло задымление, а в салоне в этот момент находились 72 человека.

Два инспектора экстренно эвакуировали из салона пассажиров и вынесли вещи из багажного отсека. Их товарищ тем временем вызвал на место пожарных. До приезда сотрудников МЧС полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Спасатели оперативно устранили задымление, полицейские, в свою очередь, уточнили у пассажиров пути следования. 40 пассажиров, направлявшихся в населенные пункты Ростовской области, отправили транзитным транспортом к пунктам назначения. Остальным предложили дождаться транспорта в здании дислокации ДПС, либо в местах придорожного сервиса.

Водитель автобуса и пассажиры сердечно поблагодарили полицейских за оперативность и возможность встретить Новый год в кругу родных и друзей.