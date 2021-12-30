Тепловики рассказали, куда звонить в случае проблем с отоплением на праздниках

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Компания «Квадра» сообщила об уходе на новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января. Все несрочные вопросы горожане смогут решить после завершения праздников, с 10 января.

В этот период в Личном кабинете не будет обновляться информация о переданных показаниях и произведенных платежах. Все поправки отразятся в системе после праздников, заверили в компании.

Но в случае ЧП – проблем с отоплением или горячей водой – диспетчеры готовы в круглосуточном режиме принять сообщения от потребителей по телефонам диспетчерской службы 246-58-37 и 255-58-61.