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Общество30 декабря 2021 13:41

Тепловики рассказали, куда звонить в случае проблем с отоплением на праздниках

Звонки об авариях будут принимать круглосуточно
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Компания «Квадра» сообщила об уходе на новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января. Все несрочные вопросы горожане смогут решить после завершения праздников, с 10 января.

В этот период в Личном кабинете не будет обновляться информация о переданных показаниях и произведенных платежах. Все поправки отразятся в системе после праздников, заверили в компании.

Но в случае ЧП – проблем с отоплением или горячей водой – диспетчеры готовы в круглосуточном режиме принять сообщения от потребителей по телефонам диспетчерской службы 246-58-37 и 255-58-61.