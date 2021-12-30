Воронежский водоканал рассказал о работе на новогодних каникулах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На время новогодних каникул – с 31 декабря по 9 января – воронежский водоканал будет работать по графику в круглосуточном режиме. На предприятии сформировали аварийный запас средств, необходимых для ликвидации возможных аварий на сетях водоснабжения и канализации. К работе готовы 135 единиц спецтехники, в том числе 12 экскаваторов, 8 самосвалов, 4 каналопромывочных машины, 4 гидромолота. При необходимости будут задействованы автокраны и другая спецтехника.

Контакт-центр «РВК-Воронеж» и диспетчерская служба в течение всех новогодних каникул будут работать круглосуточно – без перерывов и выходных. Информацию по холодному водоснабжению и водоотведению можно получить по телефонам 206-77-07 и 206-77-06. Чтобы сообщить об утечках, засорах на канализации или открытых колодцах, необходимо в тоновом режиме набрать «1» или дождаться ответа оператора.

Отметим, что в течение всех новогодних праздников воронежцы смогут передать показания приборов учета. Специалисты контакт-центра будут принимать их ежедневно с 8:00 до 21:00.