За групповое избиение двум воронежцам грозит до 12-ти лет лишения свободы

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности предполагаемых подозреваемых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 29 декабря, в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставлен 35-летний местный житель с многочисленными телесными повреждениями - черепно-мозговой травмой, переломом ребра и разрывом легкого.

Сотрудники полиции выяснили, что в ночное время к потерпевшему обратился его знакомый с просьбой помочь в конфликтной ситуации, произошедшей при распитии спиртных напитков в компании знакомых в одной из квартир дома по улице Хользунова.

Между потерпевшим и находящимися там гостями завязалась словесная перепалка, перешедшая в драку. В ходе потасовки мужчине нанесли множественные удары в область головы и тела. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности предполагаемых подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств 40-летний местный житель и его 28-летний знакомый. Задержанные частично признали свою вину. Свои действия они объяснили алкогольным опьянением.

Теперь в соответствии с частью 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» им грозит до12-ти лет лишения свободы. Оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.