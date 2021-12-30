В Воронеже определили любимую группу корпоративных дискотек

Музыканты Little Big - желанные гости на многих воронежских корпоративах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Специалисты службы исследований hh.ru провели опрос среди претендентов на вакантные должности по всей России, в том числе и в Воронежской области. И выяснили, каких современных российских музыкальных исполнителей воронежцы хотели бы увидеть на своем новогоднем корпоративе. Опрос проводили с 29 ноября по 9 декабря.

На первом месте с серьезным отрывом оказался вариант «Не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе российских музыкальных исполнителей» - его выбрали 25% воронежцев. Чаще всего этот вариант ответа выбирали жители Санкт-Петербурга (30%), Саратовской области (28%), а также Ярославской области, Москвы и Алтайского края (по 26%).

По профессиям наиболее скептично к российской эстраде настроены ИТ-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники искусства и медиа (по 29%).

Среди желанных музыкантов у жителей Воронежской области лидирует группа Little Big. Видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы 12% участников опроса. Чуть отстает группа Би-2 - 10%, также второе место разделили Клава Кока, Артур Пирожков и Ёлка. На третьем Оксимирон, Мумий Троль, Artik & Asti и Сергей Шнуров. Их хотели бы увидеть на новогоднем служебном празднике 8% опрошенных воронежцев.

Что касается опроса по России в целом, то 3% жителей нашей страны хотели бы праздновать Новый год с коллегами под национальную музыку и местных исполнителей. А наименьшей популярностью пользуются Николай Басков, Ольга Бузова и Тимати.