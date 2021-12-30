Воронежцы лучше возьмут премию, чем пойдут на корпоратив

Большинство воронежцев не любят зажигать, они предпочитают живые деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики компании HeadHunter выяснили, насколько воронежцы любят новогодние корпоративы и согласны ли отказаться от них ради премии, если бы у них была такая альтернатива. Опрос по этой теме проводили с 29 ноября по 9 декабря.

Оказалось, что 73 процента участников опроса готовы отказаться от корпоратива ради премии. Однозначно за служебный праздник высказались только 23%. Еще четыре воздержались.

Только 37% работающих воронежцев всегда посещают корпоративы, 43% присоединяются к празднику лишь изредка, а 21% и вовсе их игнорируют. Любители вечеринок с коллегами преобладают среди HR-специалистов, представителей сферы искусства и медиа и в среде банковских служащих. Не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты, строители и специалисты по добыче сырья.

Чем старше участник опроса, тем больше вероятность того, что он хотя бы изредка бывает на корпоративах: среди россиян 18-24 лет 31% никогда не ходят на корпоративы, а в возрасте 55 лет и старше – только 18%.

Конкретно в 2021 году пойти на новогодний корпоратив намерены 50% опрошенных (из числа тех, у кого в компании в принципе будет это мероприятие).

45% воронежцев признались, что любят корпоративы и считают их отличной возможностью пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. 6% отмечают, что это хороший повод принарядиться и показать, а 11% любят поесть за счет компании.

Еще 38% опрошенных воронежцев не любят корпоративы. Из них 59% считают себя интровертами и в целом избегают массовые мероприятия, 38% заявили, что там скучно, 20% не хотят общаться с коллегами, у 16% нет свободного времени. 10% беспокоятся о здоровье и не готовы лишний раз контактировать с людьми.