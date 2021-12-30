За приобретение и хранение наркотиков жителя Воронежской области наказали условным сроком

Суд признал М. виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Павловский районный суд вынес приговор местному жителю 1976 года рождения по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

В начале сентября этого года М. около своего дома обнаружил и сорвал куст дикорастущего растения конопли, отделил от стеблей части листьев, верхушек, остатков стеблей, фрагменты листовых пластин, поместил их в деревянный сундук, который перенес себе в квартиру, где стал незаконно хранить в спальной комнате под кроватью, без цели сбыта, для личного потребления. В конце того же месяца у него во время обыска нашли марихуану массой 107,11 граммов.

Суд признал М. виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.