В Воронеже два дня устраняют течь из канализации

Фото пресс-службы мэрии Воронежа

Второй день аварийные службы города работают на злополучном колодце на улице Шишкова, где изливается содержимое канализации. Первый «потоп» горожане заметили вечером 29 декабря. Как пояснили в пресс-службе мэрии, причина ЧП крылась в сбое автоматики. Ночью рабочие устранили неисправность и запустили канализационно-насосную станцию. Однако днем 30 декабря из колодца снова потекло.

Как пояснили в мэрии, возникла необходимость более капитальных работ:

- Они включают в себя не только промывку систем и удаление бытового мусора, который не должен попадать в сети водоотведения, но и замену запорной арматуры. Для этого насосное оборудование нужно остановить, что вызовет переполнение приемной камеры и излив.

Чтобы минимизировать масштабы утечки, рабочие установили мобильную перекачивающую станцию.