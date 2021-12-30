В Воронеже в новогодние праздники телебашня засветится тигриными полосками

Телебашня на Новый год порадует большим разнообразием световых эффектов. Фото: из архива «КП»

Телебашня Воронежа примерит тигриные полоски в новогодние праздники. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ). Это будет частью сценария ее иллюминации в новогодние праздники. Кроме этой подсветки, 31 декабря с 18.00 на телебашне закружат снежные метели, разольется северное сияние, которое будут сменять огни бенгальских фейерверков, засветятся дискошары. Одним словом, будет очень красиво.

31 декабря с 18 до 24 часов телебашня будет прощаться с 2021 годом. С последним боем курантов загорится надпись: «Воронеж, с Новым годом» и начнется красочное световое шоу.

В новогоднюю ночь подсветка будет работать до 3.00. Увидеть ее воронежцы и гости города смогут также в еще четыре новогодних и рождественских вечера и ночи: 1, 2, 3 и 7 января с 18.00 до 03.00.