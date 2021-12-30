Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 11:05

Белгородские автоинспекторы помогли воронежской семье с заболевшим грудным ребенком добраться до больницы

К счастью, 9-месячному мальчику своевременно оказали медицинскую помощь
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники полиции оперативно сопроводили семью в больницу.

Сотрудники полиции оперативно сопроводили семью в больницу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

26 декабря на 181-м километре автодороги «Белгород - М4 Дон - Москва - Воронеж - Ростов - Краснодар - Новороссийск» к инспекторам ДПС отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому городскому округу обратился водитель с просьбой о помощи.

Мужчина рассказал, что они с семьей живут в Воронеже и приехали в Алексеевку в гости. На обратном пути его 9-месячному сыну неожиданно стало плохо в автомобиле. Водитель опасался за жизнь ребенка. Его необходимо было срочно доставить в больницу, а как добраться до ближайшего лечебного учреждения, мужчина не знал.

Сообщив о случившемся в дежурную часть, автоинспекторы оперативно сопроводили семью в больницу, где мальчику впоследствии оказали своевременную помощь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.