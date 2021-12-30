Воронежские школьники устроили новогодний интернет-квест «Еловые мысли»

Новогодний квест «Еловые мысли» от школьников 13-ой воронежской школы – это отличный способ создать настроение, подвести итоги уходящего года и построить планы и создать творческие идеи на будущее.

Принять участие в квесте могут все желающие в возасте от 0 до 99+. Для этого нужно:

1. Прислать любимую новогоднюю песню в сообщения группы РДШ | Детское движение Воронежской области

2. Получить задание - пройти его - прислать результат - получить новогодние украшения для ели

3. Повторять пункт 2, пока в квесте не закончатся задания

4. Войти в рейтинг лучших по количеству заработанных украшений и побороться за подарки

В качестве подарков организаторы приготовили белый плед (за 1 место), термо-кружку (за 2-е), свитшот (за 3-е), футболку-поло (4 место), теплую шапку (5 место) и значок + попсокет + блокнот (6 место).

Итоги конкурса подведут 12 января.