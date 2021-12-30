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Общество30 декабря 2021 10:47

В Воронежской области создали три новых памятника природы

Все они находятся на территории Каширского района
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ковыль - одна из досторимечательностей новых природных парков

Ковыль - одна из досторимечательностей новых природных парков

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области стало на три охраняемые территории больше, благодаря новым памятникам природы на территории Каширского района.

- Новые памятники природы общей площадью 103,76 гектара носят названия: «Почвенный разрез у с. Боево», «Почвенный разрез у с. Запрудское» и «Почвенный разрез у с. Красный Лог», - рассказала руководитель департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. - На территории проели подробное исследование почв, представленных здесь чернозёмом типичным среднегумусным. По итогам выработаны рекомендации и предложения, суть которых сводится к следующему: данные участки имеют особое природоохранное, научное и рекреационное значение, а значит, относятся к объектам общенационального достояния и нуждаются в особой охране.

Новые объекты славятся уникальными растениями, занесенными в Красную книгу Российской Федерации: ковыль перистый, ковыль красивейший. Встречаются также растения, занесенные в Красную книгу Воронежской области: ковыль Лессинга, ковыль узколистный (Тырса). Кроме того, на указанных территориях обитают краснокнижные представители животного мира, такие как богомол обыкновенный и полевой лунь.