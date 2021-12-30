39-летний воронежец отдал виртуальным мошенникам более 600 тысяч рублей

Всего за минувшие сутки на территории региона были зафиксированы девять мошенничеств и одна кража с банковской карты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

39-летний житель Воронежа сообщил в один из местных отделов полиции, что неизвестные обманом похитили принадлежащие ему деньги.

Потерпевший пояснил, что позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он известил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к его банковскому счету и попытке перевода денежных средств.

Злоумышленник также пояснил, что мошенники пытаются оформить на него потребительские кредиты. Чтобы этого не допустить, ему необходимо исчерпать свой кредитный потенциал, опередить злоумышленников путем оформления на себя кредитов в различных банках на максимальные суммы и последующего перевода денег на безопасные счета.

Следуя инструкциям аферистов, потерпевший оформил в банках кредиты и перевел денежные средства в сумме 640 тысяч рублей по представленным ему реквизитам мошенников. Позже, он осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Всего за минувшие сутки на территории региона были зафиксированы девять мошенничеств и одна кража с банковской карты. Общий ущерб составил более 2,5 миллионов.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.