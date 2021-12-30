19 спасателей тушили трехэтажную баню в Воронеже

Следы пожара видны только с боков здания. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Около 7 часов утра 30 декабря в Коминтерновском районе на улице Мордасовой в трехэтажной бане возник пожар. К месту ЧП отправились 19 спасателей и шесть машин спецтехники. По информации регионального ГУ МЧС загорелись помещения второго этажа - раздевалка и парилка. Общая площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

Следы пожара видны только с боков здания. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Спасатели справились с пожаром к 7.10. По оперативной информации, пострадавших нет. Очевидно, в ближайшее время заведение не сможет принимать посетителей.