В столкновении МАЗа и «Исузу» пострадали три человека

Водитель автомобиля «Исузу» и его пассажиры, 46 и 43-летний жители Волгоградской области, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера примерно в 14:30 в Грибановском районе на 601-м километре автодороги Р-22 «Москва-Астрахань» 42-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем «Исузу», не учел скорость, соответствующую дорожным условиям, и столкнулся с с движущимся навстречу грузовым автомобилем МАЗ-6430, под управлением 45-летнего жителя Саратовской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Исузу» и его пассажиры, 46 и 43-летний жители Волгоградской области, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.