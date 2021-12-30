Выпускник Воронежской академии искусств стал главным режиссером московского театра на Таганке

Юрий Муравицкий. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Выпускник Воронежской государственной академии искусств Юрий Муравицкий возглавил творческую часть легендарного театра на Таганке. Директор Ирина Апексимова назначила его главным режиссером. Теперь перед Муравицким стоит крайне амбициозная задача – не посрамить традиции, заложенные его великим тезкой – Юрием Любимовым. И требования к артистам в стенах, где витают тени Владимира Высоцкого, Валерия Золотухина, Леонида Филатова, конечно, должны быть самые высокие.

В назначении Муравицкого, скорее всего, сыграл роль успех двух поставленных им спектаклей – «Вишневый сад. Комедия» и «Lе Тартюф. Комедия». Они собирают аншлаги.

Юрия Муравицкого поздравил с новым ответственным постом губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Это высокое признание вашего таланта и всей воронежской театральной школы. Вас ждет работа с уникальным коллективом. Перед вами ответственная и почетная задача – сохранить все лучшее, за что мы любим Театр на Таганке, и привнести в его жизнь новые идеи и замыслы.

У вас богатая профессиональная биография, много опыта и творческих наработок, которые обязательно помогут добиться превосходных результатов. Желаю вам максимально раскрыть потенциал каждого артиста и приумножить славу театра! Вдохновения и энергии для блестящих постановок!