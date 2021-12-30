Воронежские автоинспекторы помогли белгородцу, который из-за непогоды съехал в кювет

Капитан полиции Виталий Гостев и лейтенант полиции Сергей Денисов при помощи спецтехники помогли водителю выбраться из снега. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Накануне около 12:20 на 376-м километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов» инспекторы ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Аннинскому району заметили находящийся в кювете микроавтобус «Мерседес Бенц 312».

Оказалось, что, следуя в Белгородскую область, водитель при резком порыве ветра не справился с управлением на заснеженной трассе и съехал с дороги. В результате ДТП автомобиль не получил повреждений и был полностью исправен и готов к дальнейшему следованию, но выехать самостоятельно на проезжую часть дороги автолюбитель так и смог.

Капитан полиции Виталий Гостев и лейтенант полиции Сергей Денисов при помощи спецтехники помогли водителю выбраться из снега.

Убедившись в исправности машины, водитель поблагодарил инспекторов за помощь на дороге и продолжил движение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.