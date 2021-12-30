Цирковая студия из Воронежской области получила звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

История цирковой студии «Пластилин» началась в 1994 году в Заболотовском сельском Доме культуры. Фото из архива ВОЦНТиК.

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о присуждении почетного звания «Заслуженный коллектив народного творчества» цирковой студии «Пластилин» (руководитель – Антонина Костюкова) Ольховатского района. Об этом сообщает телеграм-канал Департамента культуры Воронежской области.

- Эта прекрасная новость стала для нас ярким завершением года, - отметила Антонина Костюкова. - Мы просто счастливы. Такая награда - это не только почетно, но и еще огромная ответственность. Это повод трудиться дальше, чтобы достойно нести новое звание.

История цирковой студии «Пластилин» началась в 1994 году в Заболотовском сельском Доме культуры, где был организован акробатический кружок для местных ребят. Уже через четыре года коллектив получил диплом лауреата, приняв участие в отчетном концерте народного творчества Ольховатского района, проходившем в Воронеже. А еще спустя год при районной детской школе искусств было создано отделение циркового искусства, где обучались 40 детей. В 2000 году цирковой студии было присвоено почетное звание «Народный коллектив Воронежской области».

Цирковая студия «Пластилин» на протяжении своей творческой деятельности неоднократно становилась победителем районных, областных, всероссийских и международных конкурсов.