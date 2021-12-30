В Воронежской области «Волга» выехала на «встречку» и врезалась в «Киа»: четверо ранены

Всех четверых раненых на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В среду, 29 декабря, в 13.00 в Борисоглебском районе на 467 километре трассы «Курск-Саратов» 49-летний житель Саратовской области, руливший «Волгой», совершая обгон, выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Киа-Рио», которым управлял 48-летний местный житель.

В аварии получили травмы оба водителя и пассажиры «Волги», 32 и 55-летние жители Саратовской области. Всех четверых отвезли в больницу.

Напомним, 29 декабря примерно в то же время в Новоусманском районе недалеко от границы с Липецкой области произошло ДТП, в котором погиб 58-летний президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров. Он ехал на пассажирском сидении в «Тойоте-Камри». Также в аварии пострадал 17-летний сын Юрия Гончарова Андрей (он получил травмы средней тяжести) и 54-летний водитель японской иномарки. О ДТП пока известно только то, что столкнулись «Тойота-Камри», «Форд-Фокус» и «Лада-Ларгус». По факту аварии возбуждено уголовное дело, ее виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

- Всего 29 декабря в Воронежской области случилось 228 ДТП, из них 146 – в Воронеже, 52 – на дорогах в районах, 30 – на федеральных трассах. В 12 авариях два человека погибли, 22 получили травмы, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Задержаны семь пьяных водителей, 13 выезжавших на встречную полосу и 60 автолюбителей, двигавшихся на красный свет. Все они будут оштрафованы.