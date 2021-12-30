В Воронежской области за решетку отправили трех изготовителей оружия

44-летний А. получил четыре года колонии общего режима плюс штраф в 90 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борисоглебский городской суд признал виновными трех местных жителей в соответствии с ч.1 ст.223, ч.2 ст.223, ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, изготовление, хранение, перевозка, ношение, передача, сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе группой лиц по предварительному сговору).

В итоге 44-летний А. получил четыре года колонии общего режима плюс штраф в 90 тысяч рублей. 49-летнему Ч. «выписали» 16 месяцев колонии без штрафа, а 30-летнему Г. – 18 месяцев колонии и 30 тысяч рублей штрафа. Об этом информирует пресс-служба горсуда.