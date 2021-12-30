Мэр Вадим Кстенин поблагодарил ГИБДД за помощь в уборке Воронежа

Фото мэрия Воронежа

В связи со сильным снегопадом, с утра, 29 декабря, на улицах Воронежа работали более 200 спецмашин. Как написал в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин, ГИБДД сопровождала спецтехнику, которая убирает улицы города от заносов.

Глава города отметил:

– Комбинаты благоустройства продолжают трудиться, устраняя последствия снегопада. Очень помогают коллеги из управления ГИБДД, сопровождая колонны спецтехники. Спасибо им большое за это – так получается эффективнее убирать дороги.

Также градоначальник попросил водителей с пониманием отнестись к возникающим неудобствам и не нарушать правила дорожного движения.

– В городских условиях это тяжелый труд, мы очень ценим наших механизаторов! Работы будут вестись круглосуточно. Ночью сосредоточимся на вывозе снега из города, – пояснил мэр.

Упор во время сильного снегопада был сделан на посыпку и подметание. За день коммунальщики израсходовали 1266 тонн пескосмеси. Силами комбинатов благоустройства вывезли 944 кубометра снега.