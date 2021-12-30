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Общество30 декабря 2021 5:31

Купивший на Украине наркотики житель Воронежской области проведет в колонии 31 месяц

Его также поймали при незаконном пересечении границы
Алексей СЕРГУНИН
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1 сентября этого года мужчина отправился в Луганскую область, забрал наркотики, а во время обратного пути был задержан пограничниками.

1 сентября этого года мужчина отправился в Луганскую область, забрал наркотики, а во время обратного пути был задержан пограничниками.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Кантемировский районный суд признал виновным 32-летнего местного жителя в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) и с п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в значительном размере).

В конце августа этого года подсудимый нашел в интернете наркотическое средство «соль». 1 сентября он получил информацию от продавца, где находится тайник с товаром, а также около 200 граммов марихуаны в качестве подарка. В этот же день он отправился в Луганскую область, забрал наркотики, а во время обратного пути был задержан пограничниками, пытаясь перейти на территорию РФ вне установленного пункта пропуска.

По совокупности преступлений мужчину приговорили к лишению свободы на два года и семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Приговор в законную силу не вступил.