Мэр Вадим Кстенин поблагодарил ГИБДД за помощь в уборке Воронежа

Фото - мэрия Воронежа

В связи со сильным снегопадом, с утра на улицах Воронежа работали более 200 спецмашин. Как написал в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин в среду, 29 декабря, ГИБДД сопровождала спецтехнику, которая убирает улицы города от заносов.

Глава города отметил:

– Комбинаты благоустройства продолжают трудиться, устраняя последствия снегопада. Очень помогают коллеги из управления ГИБДД, сопровождая колонны спецтехники. Спасибо им большое за это – так получается эффективнее убирать дороги. Прошу водителей с пониманием отнестись к возникающим неудобствам – люди работают ради вашей безопасности. Тем более прошу не нарушать правила дорожного движения! Сегодня с утра на улицах города работают двести двадцать спецмашин, приводят дороги в порядок. В городских условиях это тяжелый труд, мы очень ценим наших механизаторов! Работы будут вестись круглосуточно. Ночью сосредоточимся на вывозе снега из города".

Между тем, сегодня днем Комсомолка» сообщала, что утром и днем упор был сделан на посыпку и подметание.

–За день было израсходовано 1266 тонн пескосмеси, тем не менее и вывоз осуществлялся - из города уехало 944 кубометра снега. Большой вывоз будет ночью, когда в городе будет меньше машин и работа создаст меньше сложностей, – уточнили в мэрии.