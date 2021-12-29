В Воронеже мошенники обчистили доверчивого мужчину на 895 тысяч рублей

За два дня 33-летний воронежец перечислил мошеннику 895 тысяч рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

33-летний воронежец стал очередной жертвой телефонных мошенников. Ему позвонил незнакомец и представился менеджером банка. Он заявил, что некие преступники пытаются изменить номер телефона собеседника, к которому привязан мобильный банк. И якобы после этого они получат доступ к счетам мужчины. Ему предложили «противоядие» - оформить несколько потребительских кредитов. А потом перевести зачисленные деньги на якобы безопасный резервный банковский счет.

За два дня мужчина, следуя инструкциям мошенника, перечислил 895 тысяч рублей на указанные ему реквизиты. Аферисты звонить перестали. Поняв, что стал жертвой наглого надувательства, воронежец пошел в полицию.

- Всего 28 декабря в Воронежской области было 12 сообщений об аферах, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Все они совершены дистанционным способом по интернету либо по телефону. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Общий ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 1,8 миллиона рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз призывают не верить незнакомцам, пытающимся по телефону либо по интернету под любыми предлогами заставить куда-то перевести ваши деньги.