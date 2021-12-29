В Воронежской области заболевания ОРВИ почти вдвое превысили эпидемический порог

Чтобы болезнь вас не свалила, старайтесь вести здоровый обрах жизни и правильно питаться. Фото: Мария ЛЕНЦ

Санитарные врачи предоставили данные по количеству заболевших ОРВИ с 20 по 26 декабря. За эти дни к врачам обратились 18 201 человек, в том числе 10 316 детей до 14 лет. Это на 3,1 процента больше, чем на прошлой неделе и на 91,9% выше уровня эпидемического порога.

В Роспотребнадзоре также пояснили, что сейчас в Воронежской области есть не только обычные респираторные вирусы, но и вирусы гриппа типа А.

Не стоит забывать и об опасности заболеть ковидом. Напомним, на утро среды, 29 декабря, сообщили о 315 новых случаях заражений.

Санитарные врачи советуют не пренебрегать простыми мерами профилактики. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться. Если промочили ноги, нужно пропарить их сразу по возвращении домой.

Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой.