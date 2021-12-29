В Воронежской области на Новый год и Рождество разрешили участие в массовых мероприятиях до 500 человек

Новый год можно отмечать и в очень большой компании. Но только на окрытом воздухе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусам приняли решение об ослаблении ограничительных мер во время праздников. В частности, разрешили муниципалитетам Воронежской области и подведомственным им структурам проводить новогодние и рождественские мероприятия на открытом воздухе с присутствием до 500 человек. При этом, естественно, нужно соблюдать меры эпидбезопасности.

Вероятно, на такое решение повлияло резко снизившееся количество заболеваний коронавирусом. На утро среды, 29 декабря, стало известно от 315 новых заразившихся и еще 18 умерших от ковида. В то же время выздоровели еще 1 267 человек.

Напомним, на площади Ленина в Воронеже 31 декабря посетителей будут пропускать через четыре входные группы, оборудованные 20 рамками металлодетекторов. При этом маски на открытом воздухе потребуют надеть только если температура будет выше ноля.