В Воронеже родители учеников, которым устроили странные медосмотры, собираются жаловаться в прокуратуру

Внеплановый медосмотр учеников без предупреждения родителей проходил в двух школах и лицее. Фото: Евгения ГУСЕВА

Не утихает скандал вокруг странных медосмотров учеников школ №№ 36 и 52 и лицее № 9. В конце прошлой недели родители забили тревогу. Их никто не предупреждал о медосмотре. А дети рассказали им, что в школу зашли люди в белых халатах и произвели с ними некие манипуляции, напоминающие медосмотр. Учителя при этом не присутствовали. Кроме того, некоторые ученики заявили, что медики пришли в сопровождении силовиков. Их почему-то посчитали омоновцами. В Росгвардии категорически опровергли возможность такого визита в школы их сотрудников.

В региональном департаменте здравоохранения дали подробный комментарий по этой ситуации:

- Во внеплановых осмотрах детей в школах №№ 36 и 52 и в лицее № 9 участвовали педиатры детской областной больницы № 1 и инфекционисты детской областной больницы № 2. Решение о проведении осмотров приняли по запросу директоров образовательных учреждений в связи с высоким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа. Выезды специалистов областной больницы проводили и ранее.

Департамент здравоохранения согласовывает только ежегодные плановые профилактические осмотры несовершеннолетних. При посещении школ врачи представлялись администрации. Планировались к осмотру все дети, посещающие эти три образовательных учреждения

Осмотры проводили в отдельном медицинском кабинете и включали в себя сбор жалоб, осмотр кожи, слизистых оболочек зева, небных миндалин, ротоглотки, склер, также слушали легкие.

Отсутствие учителей при осмотре пояснили так:

- Это связано с самой процедурой: дети излагают жалобы, раздеваются. Взятие анализов, мазков при осмотрах не проводили, использовали стандартные одноразовые деревянные шпатели, которые потом выбросили. Все результаты осмотров внесли в медицинские карты детей.

Мы уточнили в региональном департаменте здравоохранения, обязаны ли директора в таких случаях уведомлять родителей о внеплановом медицинском осмотре. Оперативного ответа получить не удалось.

Тем временем родители учеников собираются обращаться в прокуратуру. Чтобы проверка надзорного ведомства окончательно прояснила ситуацию.