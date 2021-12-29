В центре Воронежа перенесли остановку общественного транспорта

принтскрин телеграм-канала "Город и транспорт". Фото: другой источник.

Остановка «Улица Комиссаржевской» на проспекте Революции переехала на 60 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале «Город и транспорт». Павильон теперь располагается практически напротив магазина «Центрторг». Общественные активисты не в восторге от переезда остановки. Они отмечают, что она стала дальше от «зебры». Впрочем, удалилась она от пешеходного перехода у Дома офицеров. К «зебре» же у ЦУМа павильон, наоборот, приблизился.

Установили павильон и на остановке «Площадь Заставы». Напомним, подрядчики несколько раз срывали сроки благоустройства этой части улицы Плехановской. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.