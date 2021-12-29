Заключенного осудили за незаконную организацию азартных игр в воронежской колонии

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

Суд признал 49-летнего жителя Богучарского района, отбывавшего наказание в одной из воронежских колоний, виновным в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено воронежским следствием на основании материалов, предоставленных УФСБ и УФСИН России по Воронежской области.

Было установлено, что с декабря 2019 года по август 2020 года обвиняемый, отбывая наказание в колонии за кражи, с целью получения финансовой выгоды незаконно организовал и проводил между заключенными покерные турниры. Таким образом он успел «заработать» около 250 тысяч рублей. Деньги поступали на банковскую карту его родственницы. В августе 2020 года преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину. Приговором суда он осужден к 8 месяцам лишения свободы. Путем частичного присоединения неотбытого срока по предыдущему приговору мужчине назначено окончательное наказание в виде 1 года 13 дней лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.