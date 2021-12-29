Куда звонить воронежцам в случае коммунальных аварий на новогодних каникулах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Впереди 10-дневные каникулы, когда большинство воронежцев будет отдыхать и праздновать. И, конечно, никто не хочет, чтобы коммунальные неприятности омрачали торжество. Поэтому в этот период сотрудники УК, входящих в «ПИК-Комфорт» в случае необходимости будут готовы в круглосуточном режиме устранять аварии, заверили в пресс-службе ЖКХ.

С этой целью коммунальные службы назначили дежурных, начиная с 31 декабря и по 9 января они будут на связи. Их телефоны переданы дежурным по городу и в МЧС. Так что в случае ЧП на теплотрассах в зоне ответственности поставщика, специалисты УК также выйдут в полном составе на перезапуск отопления в многоквартирных домах.

Вывозить мусор с контейнерных площадок обещают по обычному графику, то есть ежедневно. Крупногабаритный – по мере наполнения «лодочек», но не реже раза в 2-3 дня.

На уборку дворов от снега дворники выйдут 3 января, а в случае снегопада дворники и техника начнут работать с 6 утра и до полной расчистки придомовых территорий.

Аварийно-диспетчерская служба будет круглосуточно на связи по многоканальному телефону: 8 (473) 200 8 300.

Также можно оставить заявку через Личный кабинет управляющих компаний. Ссылки для скачивания:

Для андроида - Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=apiqa.ru.residentcabinetandroid&hl=ru&utm_source

Для айфона - App Store - https://apps.apple.com/ru/app/id1425791360?utm_source