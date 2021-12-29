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Спорт29 декабря 2021 12:03

Воронежский «Буран» завершил год победой в дерби над «Тамбовом»

«Ураганным» дважды пришлось отыгрываться, а решающую шайбу они забросили за минуту до конца матча
Юрий КОЗЛОВ
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2021 год для "Бурана" был тяжелым, но завершился победой.

2021 год для "Бурана" был тяжелым, но завершился победой.

Фото: cspsk-vrn.ru

Последнюю игру в 2021 году «Буран» провел в Тамбове. До этого матча две черноземные команды разделяли три строчки в турнирной таблице ВХЛ. Тамбовские хоккеисты располагались на 20-й позиции, набрав 32 очка, а воронежцы на 23-й с 27-ю.

На 17-й минуте счет открыли хозяева, шайбу забросили Даниил Жарков. Отыграться воронежцам удалось лишь в середине второго периода. На 28 минуте воронежцы реализовали большинство, отличился Марк Павликов — 1:1.

В начале третьего периода «Тамбов» вновь вывел вперед Андрей Караваев. Но прошло чуть больше минуты, и «ураганные» опять отыгрались. Они снова забросили в большинстве, шайбу забросил Егор Чезганов. Через пять минут воронежцы впервые в этом матче вышли вперед благодаря точному броску Захара Пульченко — 3:2. Эта шайба, как и следующие две в этом матче, были заброшены командами в равных составах.

Лидировал в счете «Буран» недолго — всего две минуты. Андрей Караваев снова огорчил подопечных Михаила Бирюкова, сделав дубль — 3:3. И все же за минуту и 15 секунд до окончания основного времени матча Тимур Каримов сделал счет 4:3 в пользу «Бурана». Даже замена вратаря на шестого полевого игрока не помогла «Тамбову» уйти от поражения.

— Это самая молодая команда за все то время, которое я работаю, - сказал после матча главный тренер ХК «Буран» Михаил Бирюков. - У нас 2003-й год, 2002-го много, 2001-й. Но ребята большие молодцы. Мы проделываем достаточно большую работу последнее время. Не всегда это сказывается на результате, не хватает нам завершения, где-то хладнокровия, мастерства вот именно в последней фазе наших атак. Но за объем работы, за самоотверженность снимаю шляпу перед ребятами. В принципе они долго гнули свою линию сегодня, наверное, заслужили победу. И благодарен им, на хорошей ноте завершили этот год, непростой для всех. Сейчас очень нужный для нас перерыв, четыре с половиной дня отдохнем. Впереди нас ждет тяжелая работа

После этой встречи «Буран» набрал 29 очков и поднялся на 22 место.