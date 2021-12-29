При Храме Ксении Петербургской можно бесплатно научиться искусству шитья

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По благословению и при поддержке митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в Воронеже при храме во имя блаженной Ксении Петербургской открылся Центр социальной помощи населению. В этом и прошлом году храм выиграл и успешно реализует два президентских гранта.

В числе благотворительных проектов при храме в этом году открылась полностью оснащенная современным оборудованием швейная мастерская. Здесь обучение швейному делу проходят три группы учеников. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей и их мамы.

Швейная мастерская также выполняет социальные заказы от населения: кому нужно отремонтировать или сшить одежду, или же другие предметы быта.

У храма есть несколько подопечных семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и даже под угрозой лишения родительских прав. Им в Центре помогают обустроить комфортные бытовые условия для жизни детей. Например, сшить постельное белье. Но здесь, по замыслу организаторов швейной мастерской, должен присутствовать воспитательный фактор. Мамам и детям из таких семей предлагают принять активное участие в процессе пошива. А как это сделать – научит опытный педагог швейного дела. Такие знания и умения очень пригодятся многодетным мамам и в дальнейшей жизни.

Елена Федяшева