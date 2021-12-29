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Общество29 декабря 2021 11:21

Воронежцы предложили пересмотреть закон об оружии

Свои идеи они разместили на сайте общественных инициатив
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Воронежцы разместили на сайте Российской общественной инициативы предложение о разработке и принятии нового федерального закона «Об обороте оружия и патронов».

По мнению авторов инициативы, существующие нормативные акты в этой области давно устарели, имеют множество поправок, не только усложняющих понимание нормативных документов, но и создающих препятствия к развитию оружейного бизнеса и отрасли в целом.

- С момента появления сайта РОИ на нем неоднократно появлялись инициативы, касающиеся оборота оружия, но все они касались каких-то точечных моментов законодательства, связанных с оружием – «разрешить то – запретить это», - рассказал «Комсомолке» Альберт Горбачев, руководитель Воронежского стрелкового клуба, один из авторов инициативы. - Наша инициатива фундаментально иная, мы предлагаем обновить закон полностью (с нашим предложением можно ознакомиться на странице инициативы). Закон устарел и должен быть переписан с ноля, при этом его разработка должна проводиться открыто с публичным обсуждением, что позволит избежать неоднозначных формулировок и откровенных «дыр».

Новый закон, по мнению авторов, оздоровит и осовременит оборот оружия в стране, причем к разработке необходимо подключить общество.

- Будем надеяться, что наша инициатива наберет необходимое количество голосов и заложенные законодательством механизмы реализации такой инициативы будут осуществлены в полной мере, - добавил Горбачев.

Инициатива воронежцев вызвала живой отклик у интернет-пользователей: за семь ее поддержали 12 тысяч человек. Чтобы предложение приняли к рассмотрению, требуется собрать 100 тысяч подписей.