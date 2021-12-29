Воронежцы предложили пересмотреть закон об оружии

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Воронежцы разместили на сайте Российской общественной инициативы предложение о разработке и принятии нового федерального закона «Об обороте оружия и патронов».

По мнению авторов инициативы, существующие нормативные акты в этой области давно устарели, имеют множество поправок, не только усложняющих понимание нормативных документов, но и создающих препятствия к развитию оружейного бизнеса и отрасли в целом.

- С момента появления сайта РОИ на нем неоднократно появлялись инициативы, касающиеся оборота оружия, но все они касались каких-то точечных моментов законодательства, связанных с оружием – «разрешить то – запретить это», - рассказал «Комсомолке» Альберт Горбачев, руководитель Воронежского стрелкового клуба, один из авторов инициативы. - Наша инициатива фундаментально иная, мы предлагаем обновить закон полностью (с нашим предложением можно ознакомиться на странице инициативы). Закон устарел и должен быть переписан с ноля, при этом его разработка должна проводиться открыто с публичным обсуждением, что позволит избежать неоднозначных формулировок и откровенных «дыр».

Новый закон, по мнению авторов, оздоровит и осовременит оборот оружия в стране, причем к разработке необходимо подключить общество.

- Будем надеяться, что наша инициатива наберет необходимое количество голосов и заложенные законодательством механизмы реализации такой инициативы будут осуществлены в полной мере, - добавил Горбачев.

Инициатива воронежцев вызвала живой отклик у интернет-пользователей: за семь ее поддержали 12 тысяч человек. Чтобы предложение приняли к рассмотрению, требуется собрать 100 тысяч подписей.