В массовом ДТП с фурой на воронежской трассе погиб водитель

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Крупная авария с участием двух легковушек и грузовика «МАН» произошла сегодня, 29 декабря, на 11 километре автодороги «Анна — Бобров» в Аннинском районе. Водитель на «Ниве Шевроле» выехал на встречку и врезался в фуру. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Нивы» обгонял автомобиль «Шкода Рапид», управлял которой 29-летний местный житель. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «МАН» с полуприцепом, за рулем которого находился 40-летний житель Ростовской области. После этого полуприцепом зацепило «Шкоду». Все транспортные средства съехали в кювет.

В результате ДТП водитель «Нивы» погиб на месте, а водитель «Шкоды» с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Полицейские проводят проверку.