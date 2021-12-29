В Воронеже полицейские исполнили новогоднюю мечту шестилетнего больного мальчика

Женя быстро освоился в роли автоинспектора. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Вместе с мамой Натальей шестилетний Женя Кравченко разместил свое письмо на сайте елкажеланий.рф. Мальчик, сейчас лежащий в больнице, очень хотел встретиться с Дедом Морозом и увидеть настоящую полицейскую машину. И его мечта сбылась. В гости к Жене приехал полицейский Дед Мороз на патрульном автомобиле ДПС. Выйдя на улицу, ребенок был приятно удивлен и не сводил сияющих глаз с машины ГИБДД.

Дед Мороз подарил ребенку полицейскую фуражку, световозвращающий жилет и предложил немного поработать инспектором ДПС. Женя прокатился в автомобиле по территории больницы, ему разрешили сказать несколько слов в громкоговоритель и включить проблесковые маяки.

Сотрудники ГИБДД поздравили с Новым годом коллектив отделения больницы, подарили подарки детям и взрослым. А уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова подарила Жене игрушечный полицейский автомобиль.

Полицейский Дед Мороз поздравил и врачей больницы, и ее маленьких пациентов. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Про «Елку желаний» семья узнала из интернета.

- Написали с сыном письмо, и мечта сбылась, - рассказала мама Жени Наталья.

А сам Женя признался, что это был самый лучший день в его жизни.