В Воронежской области от коронавируса скончались еще 18 человек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронежской области днем, 29 декабря, сообщили о еще 18 скончавшихся жителях региона от ковида. Они не смогли побороть болезнь. Общее число смертей в регионе достигло 10 203. Свежей статистикой поделился региональный оперштаб.

Между тем, на сегодняшний день эта цифра говорит о снижении летальных исходов среди заболевших. Днем ранее умерших было 19. А на пике четвертой волны суточный прирост составлял по 80-85 человек.

Также снижение происходит по заболевшим. За прошедшие сутки ковид подтвердился у 315 человек, а выздоровело 1267 пациентов.