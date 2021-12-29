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Общество29 декабря 2021 9:52

В Воронежской области от коронавируса скончались еще 18 человек

Всего с начала пандемии умерло 10 203 жителей региона
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

В Воронежской области днем, 29 декабря, сообщили о еще 18 скончавшихся жителях региона от ковида. Они не смогли побороть болезнь. Общее число смертей в регионе достигло 10 203. Свежей статистикой поделился региональный оперштаб.

Между тем, на сегодняшний день эта цифра говорит о снижении летальных исходов среди заболевших. Днем ранее умерших было 19. А на пике четвертой волны суточный прирост составлял по 80-85 человек.

Также снижение происходит по заболевшим. За прошедшие сутки ковид подтвердился у 315 человек, а выздоровело 1267 пациентов.