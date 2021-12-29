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Происшествия29 декабря 2021 9:41

В Воронеже поймали банду грабителей, обчистивших кассу на 120 тысяч рублей

Они потребовали отдать деньги 22-летнего мужчину, угрожая ему канцелярским ножом
Юрий КОЗЛОВ
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Двух грабителей оставили в следственном изоляторе, одного собираются перевести под домашний арест.

Двух грабителей оставили в следственном изоляторе, одного собираются перевести под домашний арест.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли ограбление пункта приема цветных металлов на улице Героев Сибиряков. Оперативники выяснили, что среди бела дня туда зашли трое грабителей. Они распылили перцовый баллончик в сторону 22-летнего приемщика. А потом, угрожая ему канцелярским ножом, потребовали отдать все лежавшие в кассе деньги. Молодой человек сделал это. Получив 120 тысяч рублей, грабители убежали.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что преступники приезжали на «Шевроле-Авео». Вскоре они установили личности подозреваемых и их места жительства. К ним нагрянули в гости, задержали и доставили в отдел полиции. Ранее судимые за кражи 38 и 32–летние жители Хохольского района, а также 23-летний воронежец признали свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до десяти лет лишения свободы). Всех трех грабителей отправили в следственный изолятор. Двое из них там и останутся до суда, а 38-летнего жителя Хохольского района планируют перевести на домашний арест, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.