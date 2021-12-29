В столкновении иномарок в заснеженном Воронеже пострадали две женщины

Фото регионального главка

Крупная авария произошла сегодня, 29 декабря, рано утром во время снегопада в центре Воронежа на повороте у сквера имени А. Пушкину. Пострадали две женщины. Их по скорой доставили в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 29 декабря.

ДТП произошло в 7.45 у дома № 9 по улице Плехановской. 37-летняя жительница Воронежа, на «Тойота Венза» допустила столкновение с автомобилем «Митсубиши Аутлэндер» под управлением 73-летнего воронежца, который двигался по Пушкинской в сторону улицы Куколкина.

В результате автоледи на «Тойоте» и 62-летняя пассажирка «Митсубиши» получили травмы и были госпитализированы.

Полиция проводит проверку.