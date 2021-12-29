Спасатели назвали самые опасные места на льду воронежского водохранилища

Фото из архива КП Фото: Сергей КУРОЧКИН

Спасатели рассказали, какие самые опасные места на льду воронежского водохранилища. Несмотря на морозы, там образуются полыньи. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС 28 декабря.

Толщина льда на водохранилище сейчас составляет 15-18 сантиметров. Между тем, остаются места, куда заходить не следует. Наиболее тонкий лед на водоеме находится в районе Адмиралтейской площади, под опорами мостов, а также возле линий электропередач и рядом с ТЭЦ.

В случае возникновения экстренной ситуации, необходимо звонить по телефону 112.