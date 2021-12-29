Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 8:31

Спасатели назвали самые опасные места на льду воронежского водохранилища

Толщина льда достигла 15-18 сантиметров
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Сергей КУРОЧКИН

Спасатели рассказали, какие самые опасные места на льду воронежского водохранилища. Несмотря на морозы, там образуются полыньи. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС 28 декабря.

Толщина льда на водохранилище сейчас составляет 15-18 сантиметров. Между тем, остаются места, куда заходить не следует. Наиболее тонкий лед на водоеме находится в районе Адмиралтейской площади, под опорами мостов, а также возле линий электропередач и рядом с ТЭЦ.

В случае возникновения экстренной ситуации, необходимо звонить по телефону 112.