Воронежские врачи спасли двухлетнего малыша с редкой опухолью сердца

Фото: сайт департамента здравоохранения Воронежской области. Фото: Предоставлено "КП"

Воронежские медики спасли малыша с опухолью сердца. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в начале декабря двухлетнего ребенка госпитализировали с пневмонией в областную детскую больницу №2. В результате обследования врачи обнаружили новообразование в левой внутрисердечной камере. Тогда сотрудники медучреждения решили проконсультироваться со специалистами кардиохирургического центра облбольницы №1 для постановки окончательного диагноза и определения тактики лечения.

– В итоге медики перевели малыша вместе с мамой в кардиохирургический стационар ВОКБ №1 для оперативного вмешательства. Образование больших размеров могло привести к закупорке сердечных клапанов и вызвать инсульт. Подобные опухоли чаще выявляются у взрослых пациентов, у детей же крайне редко – от 0,017% до 0,028 % случаев, – пояснили в облздраве.

Операцию проводили главный сердечно-сосудистый хирург департамента здравоохранения Воронежской области и ЦФО Сергей Ковалев, а также врачи Сергей Быков и Денис Грязнов. За два с половиной часа в условиях искусственного кровообращения они полностью удалили доброкачественное новообразование размером в четыре сантиметра. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку.

Весной 2020-го воронежские медики спасли младенца с редким врожденным пороком сердца. Диагноз ребенка требовал особого внимания специалистов федерального центра, но из-за ситуации с коронавирусом перевозить пациента в Москву было невозможно. В итоге бригада из 10 человек областного кардиохирургического центра около четырех часов проводила операцию. Период восстановления дался малышу нелегко, но ребенок справился со всеми сложностями и быстро пошел на поправку.