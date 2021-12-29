У воронежского студента из Африки не нашли «омикрон»

У студента ВГТУ, который прилетел из Африки, заподозрили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 «омикрон». Это произошло в связи с тем, что у кого-то из пассажиров этого рейса тест оказался положительным. В связи с угрозой распространения нового штамма в студенческом общежитии ВГТУ были усилены меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом рассказали 28 декабря в Telegram-канале опорного вуза.

В сообщении говорится, что студент находился на карантине две недели. Весь период он был под наблюдением врачей и сотрудников. Для него было организовано питание и дистанционное обучение. К счастью, проведенный ПЦР-тест дал отрицательный результат и новый штамм не подтвердился.