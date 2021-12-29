В центре Воронежа водитель устроил массовое ДТП и скрылся

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла днем ранее, 28 декабря, примерно в 10.10 в Воронеже на проспекте Революции. Неизвестный водитель на иномарке допустил столкновение с двумя автомобилями и скрылся. Пострадала автоледи. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 29 декабря.

По предварительным данным, у дома № 7 водитель на «Рено Логан», двигаясь по проспекту Революции в сторону улицы Ленина, при развороте налево, не уступил дорогу движущимся во встречном направлении двум иномаркам. Он столкнулся с автомобилями «Фольксваген Гольф», под управлением 34-летнего местного жителя и «Лада Калина», под управлением 36-летней местной жительницы. В результате автоледи получила травмы и была госпитализирована.

Сам же виновник аварии с места происшествия скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают его личность. Проводится проверка.