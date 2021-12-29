В центре Воронежа заработал светодиодный «зимний» фонтан

Фото РВК-Воронеж

В Кольцовском сквере Воронежа включили светодиодный «зимний» фонтан. Разноцветная праздничная конструкция будет радовать горожан с конца декабря и до наступления весны. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» 29 декабря.

Напомним, воронежский водоканал устанавливает фонтан с 2009 года. Общая длина светодиодных лент превышает 1 километр. Застывшие «световые каскады» состоят из 18 500 белых, голубых и синих лампочек. Специалисты перед запуском провели полную диагностику электрооборудования и металлических конструкций.

В пресс-службе отметили, что фонтан безопасен, в нем предусмотрены надежные дифференцированные автоматические выключатели с защитой от ударов током. При механическом воздействии или повреждении электросети подача напряжения в систему мгновенно прекращается и световое оборудование отключается.