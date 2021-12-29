В Воронеже коммунальщики за ночь вывезли более 3000 кубометров снега

Фото мэрии Воронежа

В время снегопада, начавшегося в Воронеже 29 декабря в 4 часа утра, коммунальщики работали в усиленном режиме. Комбинаты благоустройства вывезли 3 013 кубометров снега. На дорогах работала 201 машина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для посыпания было израсходовано свыше 1,7 тонны песко-соляной смеси. Снег продолжил идти и утром, поэтому, как отметили в горадминистрации, очистить дороги «до черна» не представляется возможным. Коммунальщики выполняли работы, ключевая задача которых – не дать образоваться накату, а впоследствии – льду.

Что касается пешеходной части, то здесь ведется ручная расчистка территорий остановочных павильонов, подходов к переходам и т. д.

– Все указания муниципальным службам даны, работа будет вестись круглосуточно, чтобы максимально обеспечить горожанам возможность безопасно передвигаться по городу, поскольку снег в ближайшее время не намерен прекращаться, – пояснили в мэрии.

Также там призвали воронежцев, особенно водителей, быть предельно внимательными и аккуратными. Тем более, что сейчас на дорогах образовались пробки в 9 баллов.