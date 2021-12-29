Воронежцам рассказали, как будут работать ЗАГСы в новогодние праздники

В связи с новогодними праздничными днями территориальные отделы ЗАГС в Воронежской области будут работать по определенному графику. О том, куда и когда жителям региона обратиться, рассказали в управлении 28 декабря.

Так, специализированный отдел ЗАГС по регистрации смерти, что находится в Воронеже по адресу Ленинский проспект, 154, будет работать 30 декабря, а также 2, 5, 8 января. Соответственно, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января – выходные дни. Прием граждан в обычном режиме начнется с 10 января.

Территориальные отделы будут функционировать 28 и 29 декабря. С 31 декабря по 10 января – выходные дни.

Что касается отделов, расположенных в районах Воронежской области, то они будут производить только государственную регистрацию смерти 30 декабря, 2, 5 и 8 января. 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 января там также выходные дни.

Напоминаем телефоны, по которым воронежцы могут уточнить информацию:

- отдел ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа, 212-64-18;

- отдел ЗАГС Коминтерновского района г. Воронежа, 212-64-19;

- отдел ЗАГС Левобережного района г. Воронежа, 212-64-14;

- отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов г. Воронежа, 212-64-17;

- отдел ЗАГС Советского района г. Воронежа, 212-64-15;

- специализированный отдел ЗАГС г. Воронежа (по регистрации смерти), 223-29-03.