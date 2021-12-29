Сотрудник Нововоронежской АЭС Сергей Яуров стал победителем конкурса «Энергия молодых-2021»

Фото Роман Пышкин

Финал конкурса прошел в онлайн-формате. Участники представили свои профессиональные и общественные достижения за текущий год членам конкурсной комиссии под председательством Генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова.

В 2021 году Сергей Яуров в составе рабочей группы успешно внедрил проект по повышению эффективности системы технического водоснабжения градирен энергоблоков № 6 и 7; реализовал ПСР-проект по сокращению времени наработки насосов системы нормальной эксплуатации; подал и реализовал несколько предложений по улучшению. Экономический эффект от проделанной работы составил около 200 млн.руб.

Сергей занимается и научной деятельностью. Его статьи опубликованы в ведущих российских и международных изданиях. Он ведет активную работу со студентами-практикантами опорных вузов ГК «Росатом», является научным руководителем их дипломных проектов.

Кроме того, среди профессиональных достижений Сергея Яурова в 2021 году победа в I этапе конкурса на лучший научно-технический доклад среди молодых специалистов и молодых работников Концерна «Росэнергоатом».

«Мы рады, что у молодых, талантливых, перспективных работников предприятий Концерна «Росэнергоатом» есть возможность представить свою работу на столь высоком уровне. Это мотивирует на достижение новых, еще более высоких результатов и помогает атомной энергетике России удерживать лидирующие позиции на мировом рынке», – подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Члены конкурсной комиссии отметили высокий уровень достижений конкурсанта от Нововоронежской АЭС, а также актуальный прикладной характер представленных работ.

Конкурс «Энергия молодых» проводится третий год и предоставляет молодым сотрудникам уникальный шанс заявить о себе не только на уровне дивизиона, но и всей отрасли, а также открывает новые карьерные возможности. В этом году сотрудники Концерна «Росэнергоатом» соревновались в трех номинациях: «Молодой лидер», «Восходящая звезда» и «Лидер в развитии молодежи». Всего на конкурс поступило 320 заявок с различных предприятий Электроэнергетического дивизиона.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС