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Общество29 декабря 2021 6:16

Утром в среду Воронеж из-за снегопада сковали 9-балльные пробки

Также на дорогах зафиксировали Несколько аварий
Евгения ФРОЛОВА
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Скриншот Яндекс.Карты

Скриншот Яндекс.Карты

Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, утром в среду, 29 декабря, Воронеж сковали 9-балльные пробки. Затрудняет движение как обильный снегопад, так и несколько аварий, которые произошли на городских магистралях. Автомобилисты сообщают как минимум о 8 ДТП.

Стоит Московский проспект. Здесь случились две аварии. Одна на пересечении с ул. Беговой, а вторая – с проспектом Труда. В направлении центра машины практически не движутся.

Тяжело жителям Левого берега. Здесь традиционный затор на Остужевском кольце и из-за аварии парализовало Северный мост в направлении правого берега.

Нелегко также выехать на Динамо со стороны СХИ.